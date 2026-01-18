Dois homens são baleados e um morre em frente de casa em Jales 

Conforme a polícia, por volta das 22h30 desta sexta-feira (16), um carro parou em frente à residência no bairro Jardim Alto do Ypê e foram efetuados disparos. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

Dois homens foram baleados na noite desta sexta-feira (16.jan) em frente de uma casa, no bairro Jardim Alto do Ypê, em Jales/SP. Uma das vítimas, de 23 anos, morreu. O outro homem, de 18 anos, foi socorrido e, segundo apurado, está fora de perigo.

Conforme a polícia, por volta das 22h30, um carro parou em frente à residência e foram efetuados disparos. Quatro pessoas que estavam dentro do imóvel ouviram o barulho e acionaram a polícia.

Jhonatas Cardoso dos Santos chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Jales, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima também foi levada ao hospital com ferimentos, mas já recebeu alta médica.

Ainda segundo os policiais, os dois homens atingidos estavam acompanhados por três amigos quando o crime ocorreu.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.

Na manhã deste sábado (17), a polícia esteve no Residencial São José, onde encontrou um veículo incendiado, com um galão de combustível ao lado. Segundo os policiais, por meio das imagens registradas pelas câmeras de monitoramento, foi possível confirmar que o veículo foi utilizado na fuga após o crime.