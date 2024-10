Em consenso, CBF e Neymar decidem por retorno à Seleção só em 2025 

Conversas entre jogador e comissão técnica levaram à decisão de que o momento é de ganhar minutos pelo Al Hilal para atingir a melhor forma física e retornar em março contra Argentina e Colômbia.

Ficou para 2025 o retorno de Neymar à Seleção. Em consenso, jogador e comissão técnica decidiram que o craque não estará na convocação que será divulgada na próxima sexta-feira para as partidas contra a Venezuela e Uruguai, nas rodadas que encerram o calendário das eliminatórias na temporada. Em março de 2025, o dono da camisa 10 estará de volta.

A CBF monitorou de perto todo o processo de recuperação de Neymar da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há um ano, realizada por Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico da entidade. Por mais que o jogador esteja totalmente recuperado, ficou decidido de que os minutos necessários para entrar em forma serão jogados pelo Al Hilal.

Depois de um ano e dois meses de inatividade, Neymar voltou aos gramados no último dia 21, na vitória por 5 a 4 do time comandado por Jorge Jesus sobre o Al Ain na Champions da Ásia. O brasileiro entrou aos 32 do segundo tempo e jogou cerca de 27 minutos contando os acréscimos.

A expulsão de um jogador do Hilal logo após sua entrada, no entanto, acabou condicionando a participação do craque em um momento em que o time se preocupava mais em se defender contra o rival que o eliminou na mesma competição no ano passado. Todos esses fatores entraram no debate entre comissão técnica e o staff de Neymar para decidir adiar para 2025 a convocação.

As vitórias da Seleção em outubro, contra Chile e Peru, que fizeram com que a situação ficasse mais confortável na tabela de classificação das eliminatórias também pesaram para diminuir a sensação de urgência para o retorno. Além disso, há toda programação em conjunto com o Al Hilal para que Neymar atinja sua melhor forma física a partir de janeiro, quando estará apto a disputar todas as competições.

Com a perspectiva de que uma convocação neste momento representaria uma minutagem menor, chegou ao consenso entre todos os envolvidos de que março, contra os líderes Argentina e Colômbia, é o momento ideal para o retorno.

Ainda sem Neymar, a Seleção será convocada na próxima sexta-feira, às 15h, para a Data Fifa de outubro. No dia 14, após período de treinos em Belém, o Brasil pega a Venezuela, em Maturín, às 17h. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3