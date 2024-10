DIG de Votuporanga prende acusado de tentativa de assassinato 

Investigação aponta relação do crime no bairro Vila Marin com disputa por território do tráfico, em 2022.

A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP prendeu nesta terça-feira (29.out) um homem de 34 anos, suspeito de tentativa de homicídio ocorrida em janeiro de 2022, no bairro Vila Marin. A prisão aconteceu em Birigui/SP, após trabalho de investigação.

O crime foi registrado após à vítima, R.P.R., conhecido como “Ricardinho”, ser alvejada ao chegar em sua residência. Foram efetuados diversos disparos com pistola calibre 9mm, sendo que um atingiu o peito da vítima, que sobreviveu após ser socorrida em estado grave. Durante a ação, o cachorro da raça Pit Bull pertencente à vítima foi também atingido e morreu no local.

Segundo as investigações da DIG, o crime está relacionado a disputas territoriais do tráfico de drogas entre grupos criminosos das zonas Norte e Sul de Votuporanga. Após intenso trabalho investigativo, o inquérito policial foi relatado e representado por mandado de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário.

O capturado, identificado como J.M.A.E., ex-morador do bairro Pró-Povo, foi localizado e preso quando chegava a uma residência em Birigui. Após a prisão ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3