Eliminatórias da Copa: Brasil enfrentará o Equador em Guayaquil na 15ª rodada 

Seleção equatoriana deixa a altitude de Quito na próxima partida do torneio classificatório; duelo será no dia 5 de junho, mesma data de Chile x Argentina e Paraguai x Uruguai.

A Conmebol divulgou os horários e locais dos confrontos da 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nesta sexta-feira. A grande novidade é que a o Equador não sediará a partida contra o Brasil em Quito, como é de costume. O jogo será realizado no dia 5 de junho em Guayaquil.

Nas mais recentes rodadas das Eliminatórias, o Equador recebeu os jogos no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A localização era um desafio a mais para os adversários, já que a capital equatoriana fica a 2.850 metros de altitude.

Na mesma data de Equador x Brasil, a Argentina pega o Chile em Santiago, e o Paraguai recebe o Uruguai em Assunção. Colômbia x Peru e Venezuela x Bolívia serão no dia 6 de junho.

A última vez em que Brasil e Equador se enfrentaram foi na 7ª rodada das Eliminatórias, em setembro do ano passado. No Couto Pereira, em Curitiba, Rodrygo fez o único gol do jogo e carimbou a primeira vitória do Brasil depois de quatro partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.