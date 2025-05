Arquivada sindicância sobre o suposto sumiço de medicamentos 

O caso envolvendo o Consultório Municipal “Martiniano Salgado”, no bairro Pró-Povo, ficou sob apuração de uma comissão investigatória da Corregedoria da Procuradoria-Geral do Município de Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga/SP encerrou o processo de investigação que apurou o suposto sumiço de medicamentos do Consultório Municipal “Martiniano Salgado”, localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pró-Povo, na zona Norte. A informação consta no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga do dia 30 de abril.

A Sindicância Investigatória foi instaurada pela Procuradoria-Geral do Município, na figura da Corregedora-Geral, Aline Cristina Dias Domingos: “Considerando o Relatório e documentos encaminhados pela Controladoria-Geral do Município à esta Corregedoria da Procuradoria-Geral do Município, através do 1Doc nº 11.653/2024, os quais solicitam análise e providências necessárias quanto às causas de desaparecimento e/ou inconsistências na dispensação dos medicamentos no Consultório Municipal “Martiniano Salgado”. Considerando a necessidade de apuração de possível cometimento de falta funcional por parte de servidores públicos, erros de sistema ou outras possíveis eventuais falhas que possam causar prejuízo ao erário”, divulgou a época.

Após o processo de apuração, o desfecho se deu pelo encerramento: “Considerando toda investigação produzida, notadamente a documentação acostada aos autos. Considerando que a Comissão, por unanimidade, opina pelo arquivamento do presente processo de sindicância investigatória. Homologo o Relatório Final emanado pela Comissão Sindicante, presidida pela Procuradora Jurídica do Município e Corregedora-Geral Aline Cristina Dias Domingos”, cita o trecho final da publicação do Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga.