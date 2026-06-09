Ancelotti faz mistério para estreia na Copa do Mundo 

Brasil faz atividade em Nova Jersey, e treinador não indica possível escalação em 15 minutos de atividade aberta para a imprensa.

A seleção brasileira fez mais um treinamento no início da tarde desta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ainda sem Neymar, Carlo Ancelotti comandou treino de preparação com 25 jogadores para a estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, no próximo sábado. Nos 15 minutos abertos à imprensa, o treinador não deu indícios da escalação.

A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade em Nova Jersey. Os jogadores fizeram um aquecimento e iniciaram atividade com bola. O treinador dividiu os atletas em dois grupos nos primeiros instantes do trabalho.

Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique utilizaram coletes nesta primeira parte do treino, e o restante não. Mas ainda sem indicação de um possível time titular. A Seleção volta a treinar nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília).

Depois da vitória por 2 a 1 contra o Egito, Carlo Ancelotti afirmou que já tem um time titular em mente. O treinador, que usou 12 escalações diferentes nas 12 partidas que fez no comando da Seleção, fez mudanças no jogo contra os egípcios em relação ao amistoso contra o Panamá.

No Maracanã, Alex Sandro foi titular na lateral esquerda, e Matheus Cunha e Luiz Henrique formaram, com Vini Jr. e Raphinha, o quarteto ofensivo. Em Cleveland, no último sábado, Douglas Santos foi o lateral-esquerdo, e Ancelotti testou Lucas Paquetá e Igor Thiago no ataque.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na primeira rodada do Grupo C. Na sequência, a seleção vai enfrentar o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24.

*Com informações do ge