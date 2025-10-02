EJA: Educação de Jovens e Adultos inicia inscrições nesta segunda-feira

Programa oferece alimentação, material e transporte gratuitos; aulas serão realizadas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”.

Você tem 15 anos ou mais e ainda não concluiu os anos iniciais do Ensino Fundamental? A oportunidade de retomar os estudos chegou!

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga informa que, a partir de segunda-feira (6.out), estarão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ciclo referente ao período entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental. O prazo segue até sexta-feira (10).

As aulas serão realizadas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, possibilitando que jovens e adultos conciliem a rotina diária com a retomada dos estudos.

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade escolar, localizada na Rua Itacolomi, nº 3.095, no bairro Patrimônio Velho, ou na própria Secretaria da Educação, na Rua Pernambuco, nº 4.865, no Parque Brasília.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de Residência.

Além da oportunidade de aprendizagem, os estudantes terão acesso gratuito a material escolar, transporte e alimentação.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, comenta a importância da iniciativa e fez um convite à população: “O EJA é uma grande oportunidade para quem deseja retomar os estudos e reescrever sua trajetória. É um programa que oferece todo o suporte necessário para que o aluno se dedique ao aprendizado. Convido a todos que se enquadram nessa faixa etária a aproveitarem essa chance e valorizarem o projeto, que foi pensado para abrir novas portas e fortalecer a educação em nossa cidade”, afirma.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da escola: (17) 3421-4090; ou na Secretaria da Educação: (17) 3405-9750.