Corinthians terá reservas em estreia no Paulistão contra o Bragantino 

Timão vai a campo nesta quinta-feira com jogadores que encerraram 2024 no banco.

O Corinthians vai estrear na temporada 2025 sem seus principais astros e com um time formado por jogadores que encerraram o último ano na reserva.

Diante do Bragantino, às 19h30 desta quinta-feira, fora de casa, na primeira rodada do Paulistão, o técnico Ramón Díaz levará a campo uma equipe completamente modificada em relação à que terminou o último Brasileirão com uma invencibilidade de nove partidas.

O objetivo da comissão técnica é evitar lesões e preparar melhor o elenco para a maratona de jogos que virá pela frente. O foco está na estreia na Libertadores, em 19 de fevereiro.

A provável formação do Corinthians para enfrentar o Bragantino é: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Félix Torres e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernandez.

Nenhum desses atletas participou do jogo-treino contra o União Barbarense, na manhã desta quarta. O Timão goleou por 4 a 1.

Os titulares, como Yuri Alberto, Memphis Depay e outros destaques vão ganhar minutos em campo no decorrer da temporada.

Breno Bidon, na Seleção Sub-20, e Rodrigo Garro, em tratamento de lesão, são desfalques certos para a primeira rodada do Estadual. Maycon, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, também está fora.

*Com informações do ge

