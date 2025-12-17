Egressa da Unifev tem artigo publicado em periódico internacional

Brenda Araujo Camargo é ex-aluna do curso de Medicina Veterinária e teve artigo desenvolvido durante a graduação veiculado na revista The Journal of Physiology.

A egressa recém-formada do curso de Medicina Veterinária da Unifev Brenda Araújo Camargo, de apenas 22 anos, realizou um grande feito em sua jornada acadêmica e profissional. No início de novembro, a jovem teve sua aprovação na graduação e um trabalho desenvolvido durante o curso publicado no periódico internacional The Journal of Physiology.

Intitulado como “Impact of mitochondrial haplotypes on adaptation to endurance exercise training: Sex differences and effects of ageing”, o artigo investigou o estudo “Mitochondrial haplotype and sex modulate responses to endurance exercise training” (Ahn et al., The Journal of Physiology, 2025) sobre como diferentes combinações do DNA animal influenciam a adaptação ao treinamento de resistência de machos e fêmeas, avaliando parâmetros mitocondriais, musculares e funcionais.

“No projeto, realizei a leitura aprofundada e uma discussão sobre os principais achados, pontos fortes e limitações metodológicas do estudo, destacando lacunas que ainda precisam ser exploradas como a influência de fatores ambientais, a ausência de análises em humanos e a falta de avaliação integrada de vias inflamatórias e de sinalização metabólica”, explicou.

Segundo Brenda, a graduação sempre foi um sonho. “Às vezes eu paro e penso: a menininha do interior, que passava o dia cuidando dos animaizinhos, hoje é médica veterinária e futura doutora. Parece um sonho mesmo”, confidenciou.

Para a médica veterinária, a conquista foi só o começo. Em janeiro do próximo ano, ela dará início ao Doutorado Direto em Biologia de Sistemas, com foco em oncologia, no Instituto de Ciências Biomédicas na Universidade de São Paulo. “Levo comigo tudo o que vivi desde os meus primeiros anos na Unifev, que fizeram parte da minha jornada até aqui. Se tem algo que eu aprendi nesse caminho é que a gente não precisa ser o melhor, a gente só precisa acreditar, persistir e não desistir, mesmo quando parece que ninguém acredita junto. Tudo é possível quando a gente se recusa a parar de sonhar”, concluiu.