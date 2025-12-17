Acidente envolve viatura da Polícia Militar na Rodovia Euclides da Cunha 

Colisão ocorreu no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP; ninguém se feriu com gravidade.

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (16.dez), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, os veículos seguiam no mesmo sentido, quando a VW/Saveiro teria abarroado a viatura da Polícia Militar que acabou caindo no canteiro central da rodovia. Já a Saveiro parou no acostamento do lado direito da pista.

A suspeita é de que a pista molhada em decorrência das fortes chuvas pode ter contribuído para o acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade.

As causas do acidente serão investigadas.