Participe da campanha “Saúde que dá Prêmios” e ajude a Santa Casa

Moradores da Rua Rio de Janeiro foram contemplados com a ação deste mês.

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, em parceria com a Saev Ambiental e a TV Unifev, segue mobilizando a comunidade para contribuir com a manutenção e os avanços da Instituição. A ação, que premia os colaboradores com sorteios mensais, reforça a importância de unir solidariedade e cuidado com a saúde.

Todos os sorteados mais recentes são moradores da Rua Rio de Janeiro. A grande ganhadora da última edição foi Jovelina S. Marques, que levou para casa uma TV novinha. Em seu depoimento, Jovelina contou que participa há cerca de 15 anos, seguindo o exemplo da mãe que já colaborava com a campanha. “Eu gosto muito porque a Santa Casa precisa de ajuda, né? É muita gente que vem aqui para tratar, então a gente precisa colaborar. Um pouquinho já faz a diferença”, ressaltou, reforçando o valor da solidariedade.

Além dela, Maristela Francisco Balesteros e Luiz Antônio Pena também foram premiados com celulares. Luiz destacou a qualidade do atendimento recebido na Santa Casa como motivo para continuar doando: “Já fomos muito bem atendidos, então a gente colabora fazendo essa doaçãozinha”. Maristela, por sua vez, falou da importância da colaboração: “O Hospital acolhe tanta gente, então é importante ajudar. Se podemos doar esse dinheirinho, é bom demais”.

O setor de Captação de Recursos da Santa Casa é coordenado por Rosemir Lopes, conhecido como Milão, que reforça a importância da campanha: “Cada doação, por menor que seja, ajuda a manter o atendimento de qualidade e a ampliar os serviços da Santa Casa. A participação da comunidade é fundamental para que possamos continuar oferecendo cuidado humanizado e eficiente para toda a população. A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma forma de agradecer e reconhecer quem contribui, premiando os doadores e incentivando que mais pessoas se juntem a essa corrente do bem”.

A campanha é simples e acessível: basta autorizar a doação diretamente na conta de água, por meio da Saev Ambiental. Com a colaboração de todos, a Santa Casa segue forte na missão de cuidar da saúde da população, garantindo o atendimento pelo SUS com humanização e qualidade.

Para participar e ajudar, entre em contato com a Saev Ambiental e faça sua doação. Sua contribuição pode transformar vidas — e ainda te dar a chance de ganhar prêmios incríveis!