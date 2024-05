Educação: Prefeitura está com inscrições abertas para Processos Seletivos até o dia 5 de junho 

São dois editais totalizando 117 vagas para cargos de PEB I, PEB II – AEE e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II; inscrições seguem até às 15h do dia 5 de junho.

A Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial na última sexta-feira (24.mai), dois editais de Processos Seletivos para contratação de profissionais para a área da Educação. As inscrições seguem abertas até às 15h do dia 5 de junho e os editais estão disponíveis no site https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTAwMDUy

Os cargos de Professor de Educação Básica I (PEB I) e Professor de Educação Básica II – Atendimento Educacional Especializado (PEB II – AEE) integram o Edital 01/2024 e, juntos, oferecem 47 vagas. O Edital 02/2024 oferece 70 vagas destinadas para Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II. As taxas de inscrições são de R$80 e R$65, respectivamente.

Mais informações sobre prazos de solicitação de redução e/ou isenção da taxa de inscrição, conteúdo programático e outros detalhes podem ser consultados no site da empresa organizadora, o www.institutoindepac.org.br , acessando o ícone ‘Concursos’ e depois clicar em ‘Inscrições Abertas’.