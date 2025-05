Ecologia Integral 2025: Unifev é palco de debate sobre a emergência climática

Evento com representantes da igreja, comunidade acadêmica, empresários, autarquia municipal e Conselho do Meio Ambiente abordou as consequências da crise climática.

Com a parceria da Unifev, foi realizado no auditório da Cidade Universitária o Seminário de Ecologia Integral 2025, que trouxe um tema urgente a ser debatido: “Crise climática e suas interferências no bem viver”. O evento, foi promovido na última segunda e terça-feira (19 e 20/5), pela Diocese de Votuporanga, por intermédio da Pastoral da Ecologia Integral, com a coordenação da Irmã Magali Gavazzoni, assessora diocesana da Pastoral.

O objetivo debateu a mudança climática que afeta a comunidade, promovendo a conscientização, o questionamento e a busca por melhorias para os impactos da crise na qualidade de vida da população. A iniciativa contou com a participação do curso de Engenharia Agronômica, fiéis, ativistas, representantes da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga (Coopervinte) e convidados.

Em sua fala, o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reconheceu a urgência da crise e suas implicações para a nossa qualidade de vida. “Estamos comprometidos em integrar essa temática em nossa formação acadêmica, pesquisa e extensão, buscando contribuir com cidadãos capazes de se posicionar e agir. A educação é um meio transformador para enfrentar esse desafio global, e a Unifev é um agente ativo e com forte atuação na busca de melhorias para mitigar esses impactos em nossa comunidade”, destacou.

Na primeira noite a palestra foi ministrada pelo superintendente da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental) Luciano Passoni, que explicou os esforços para garantir a excelência da água fornecida à população pela autarquia. “Nossas equipes estão empenhadas 24 horas para garantir o tratamento eficiente e o abastecimento da água de qualidade às residências”.

Para debater o tema uma mesa-redonda foi composta no último dia de evento pelo Bispo da Diocese, Dom Moacir Aparecido de Freitas; pelo Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, docente do curso de Engenharia Agronômica e coordenador Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev; por Denilson Carmo Bertolaia, advogado e presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Votuporanga (Comdema); Luís Fernando Fujii, técnico em meio ambiente e gerente comercial da Mejan Ambiental; pela Ma. Fabiana Agostini Preti, engenheira ambiental, sanitarista e proprietária da empresa Anjo Azul Consultoria Ambiental; e também, pelo Luciano Passoni, superintendente da Saev Ambiental. A mediação foi realizada pelo engenheiro agrônomo e docente da Unifev, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale.

“A crise climática é o desafio do século para a agronomia. Nós, como Instituição de ensino, estamos focados em preparar nossos alunos para desenvolver práticas inovadoras e, ao mesmo tempo, sustentáveis que possam garantir a produção dos alimentos e a saúde do planeta. O conhecimento e a prática caminham juntos para enfrentarmos essa realidade”, afirmou a coordenadora do curso de Engenharia Agronômica da Unifev, Profa. Ma. Mariane Barbará.

Também esteve presente no encontro, a coordenadora da Pastoral da Ecologia Integral, Marilda Isac da Silva.