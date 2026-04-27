É tudo ou nada! CAV decide acesso contra o Juventus na Arena Plínio Marin 

Após a derrota de virada no jogo de ida, o Votuporanguense precisa vencer nesta terça-feira (28), às 20h, com casa cheia, para carimbar o passaporte à elite do futebol paulista em 2027.

O Clube Atlético Votuporanguense decide nesta terça-feira (28.abr), às 20h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o Juventus no jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2, o acesso à elite do futebol paulista em 2027.

Na partida de ida, nos primeiros 90 minutos da decisão pelo acesso, na última terça-feira (21), no Estádio da Javari, em São Paulo, a Pantera Alvinegra foi derrotada por 2 a 1, de virada, com gols de Elkin Muñoz e Romário para os donos da casa, e Marcos Nunes para o CAV. Com o resultado, o Moleque Travesso jogará por um empate no jogo de volta para subir para a primeira divisão do Paulistão e voltar à elite após 18 anos. Já o Votuporanguense conquistará o acesso inédito com qualquer vitória, já que não há disputa de pênaltis nesta fase da Série A2 do Paulistão.

A preparação alvinegra foi intensa, com direito a um último treino fechado no palco do jogo, ainda nesta segunda-feira (27). Oportunidade para o treinador Marcus Viola esboçar sua prancheta e definir o esquadrão inicial que pode entrar para a história de Votuporanga como o time do acesso. Entretanto, o comandante ainda não contará com o meia Benedetti, que segue no Departamento Médico, além do lateral-esquerdo Kauã, expulso no jogo de ida, na Mooca.

Do outro lado, o Juventus também já está em solo votuporanguense e vem determinado a levar o acesso à elite na bagagem para São Paulo. A equipe realizou um treinamento com bola no Centro Desportivo Municipal Raphael Cavalin, em Valentim Gentil/SP, também nesta segunda-feira.

Arbitragem FIFA para CAV x Juventus

De olho na importância do duelo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (45 anos), que será auxiliado por Neuza Inês Back e Daniel Luis Marques. Do lado de fora das quatro linhas, Murilo Tarrega Victor será o 4º árbitro e Leandro Matos Feitosa o 5º.

Já o VAR ficará sob responsabilidade de outra figura que ostenta o escudo da FIFA (Federação Internacional de Futebol), a árbitra Daiane Muniz, além dela, Lilian da Silva Fernandes Bruno.

Arena Plínio Marin receberá lotação máxima

Dos 7,5 mil ingressos disponibilizados para o jogo em Votuporanga, sendo 400 para a torcida visitante, não restaram nenhum. Todos vendidos antecipadamente, gerando a expectativa de casa cheia para a decisão de uma das vagas na elite em 2027.

Na prática, o caldeirão alvinegro deve ser consideravelmente maior do que a do jogo da ida, na capital paulista, já que, segundo o boletim financeiro da FPF, foram vendidos 3.729 ingressos.

A capacidade máxima da Arena Plínio Marin é de 8.145 pessoas, segundo dados da Prefeitura de Votuporanga.