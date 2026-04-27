SUS oferta implante contraceptivo Implanon em Votuporanga 

Município recebe 339 unidades e inicia implantação piloto no Consultório Municipal do Vila América.

Votuporanga avança nas políticas públicas voltadas à saúde da mulher ao investir na capacitação de profissionais da rede municipal e ampliar a oferta do implante contraceptivo subdérmico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga e integra a estratégia de fortalecimento do planejamento reprodutivo e da descentralização do acesso a métodos contraceptivos de longa duração.

Neste primeiro momento, o município recebeu 339 unidades do implante contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon. A implantação piloto foi realizada no Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no bairro Vila América, onde já foram realizados os sete primeiros procedimentos.

A formação reúne médicos, enfermeiros e gestores da Atenção Primária em um processo teórico e prático que prepara as equipes para a inserção do dispositivo, o aconselhamento das pacientes e a organização do fluxo de atendimento nas unidades de saúde. Esta primeira fase possibilitou o início dos atendimentos e servirá como base para a expansão do serviço em outros consultórios municipais nas próximas etapas de capacitação previstas para maio e junho.

O implante subdérmico é um contraceptivo reversível de longa duração, com proteção de até três anos e alta eficácia, considerado uma das tecnologias mais seguras na prevenção da gravidez não planejada. A incorporação do método integra uma política nacional de fortalecimento do planejamento sexual e reprodutivo e de ampliação das opções disponíveis às mulheres.

De acordo com a portaria do Ministério da Saúde que ampliou a oferta do método no SUS, o implante pode ser disponibilizado para mulheres entre 18 e 49 anos e adolescentes de 14 a 17 anos, conforme avaliação e indicação das equipes de saúde e organização do fluxo assistencial. A inserção e a retirada do dispositivo devem ser realizadas por médicos e enfermeiros capacitados.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do cuidado integral: “Estamos ampliando o acesso a um método moderno, seguro e altamente eficaz, garantindo mais autonomia para que as mulheres façam escolhas conscientes sobre sua saúde reprodutiva. Ao qualificar nossas equipes e estruturar o serviço na rede municipal, damos mais um passo importante para levar esse cuidado cada vez mais perto da população.”

O trabalho é conduzido pelos especialistas Rauer Ferreira Franco e Jallys Rafael Gonçalves Pessoa, com apoio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde.