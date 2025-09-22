Dúvida para jogo contra River Plate, Khellven vai a campo 

Lateral-direito do Palmeiras se recupera de trauma sofrido no pé na partida de ida contra os argentinos.
O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, e Khellven realizou um trabalho à parte no campo. O lateral-direito é dúvida para o confronto decisivo com o River Plate, pela Libertadores, por um trauma sofrido no pé.
Desfalque contra o Fortaleza, o camisa 12 ficou sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Depois de uma parte dos trabalhos na parte interna do Centro de Excelência, ele calçou chuteiras e foi a campo para dar sequência a sua recuperação.
O restante do elenco realizou uma atividade técnica, sob cuidados de Abel Ferreira. Os titulares poupados na partida de sábado participaram da movimentação desta manhã.
O Palmeiras terá mais dois treinos até a partida contra o River, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
A situação de Khellven é a principal dúvida nos 11 iniciais. Se ele tiver condições de jogo, a escalação deve ser a mesma da vitória por 2 a 1 no Monumental de Nuñez: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque.
Com o triunfo na ida, o Verdão joga por um empate em casa para avançar à semifinal da Conmebol Libertadores.
*Com informações do ge