Novo contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras é registrado no BID 

Técnico renovou seu contrato com o Verdão até o final de 2027.

O novo contrato do técnico Abel Ferreira com o Palmeiras foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta quarta-feira (7.jan).

O treinador renovou contrato com o Verdão até o final de 2027 após o seu último vínculo ter acabado no final de 2025. O acordo foi anunciado pelo clube no início de dezembro.

Abel tem cinco anos de clube, dez títulos conquistados e vem desde o ano passado tentando se isolar como o maior campeão entre técnicos na história do Palmeiras. Atualmente, divide esse posto com Oswaldo Brandão.

Abel venceu o Paulistão de 2024 e depois acumula quatro vices com o Verdão: Brasileirão de 2024 e 2025, Paulistão 2025 e Libertadores 2025.

O português se reapresentou para a pré-temporada do Palmeiras na última terça-feira, na Academia de Futebol. Nesta quarta, ele comandou um jogo-treino contra o Desportivo Brasil. O Verdão venceu por 5 a 2.

A equipe estreia na temporada no próximo sábado, às 20h30, diante da Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

