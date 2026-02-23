Dupla é presa com mais de 40 mil maços de cigarros e cosméticos na Rodovia Euclides da Cunha 

O flagrante ocorreu após abordagem de um caminhão no trecho Santana da Ponte Pensa/SP.

Duas pessoas foram presas com 42 mil maços de cigarros e cosméticos contrabandeados do Paraguai na manhã deste sábado (21.fev). A abordagem aconteceu em um caminhão na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santana da Ponte Pensa/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, durante a abordagem, o trio apresentou uma nota fiscal falsa. O documento informava o transporte de brinquedos, óculos e armações para tentar enganar a fiscalização.

No entanto, durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram os cigarros, perfumes e 18 caixas com cosméticos diversos.

À polícia, os suspeitos disseram que pegaram a carga em Cuiabá/MT e a levariam para São Paulo/SP. Pelo serviço, eles afirmaram que receberiam R$ 12 mil.

O motorista do caminhão já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de munição.

O caminhão e toda a mercadoria foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal de Jales/SP, que ficará responsável pela investigação.