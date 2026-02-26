CBF oficializa amistoso contra o Egito no último jogo antes da Copa do Mundo 2026 

Seleção brasileira encara o time egípcio em Cleveland, nos Estados Unidos, antes da estreia no Mundial contra o Marrocos; confira a agenda completa do Brasil.

A CBF anunciou oficialmente na última quinta-feira que a seleção brasileira enfrentará o Egito em seu último jogo antes da Copa do Mundo de 2026. A partida será no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia contra o Marrocos.

A seleção do Egito é a maior campeã da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e participou de três edições da Copa do Mundo (a última foi em 2018). O time egípcio estará no torneio deste ano, no grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Da convocação para os amistosos de março até a viagem para os Estados Unidos, o Brasil terá quatro amistosos: os de março, diante da França, dia 26, em Boston, e a Croácia, dia 31, em Orlando; contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã; e esse contra o Egito, no dia 6 de junho.

A data de viagem para os Estados Unidos também já está definida: dia 1º de junho. A programação prevê folga após a partida contra os panamenhos, no Rio de Janeiro, e apresentação na sede da CBF para confraternização antes do embarque rumo a Nova Jersey.

A Seleção está no Grupo C da Copa e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, até encerrar a primeira fase dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia, às 19h.

Agenda da Seleção prevista até a Copa:

16/03 – Convocação para amistosos

23/03 – Apresentação em Orlando

26/03 – Brasil x França, em Boston

31/03 – Brasil x Croácia, em Orlando

19/05 – Convocação para a Copa

25/05 – Início da preparação na Granja

31/05 – Brasil x Panamá, no Maracanã

1º/06 – Viagem para os EUA

06/06 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/06 – Estreia na Copa contra o Marrocos

*Com informações do ge