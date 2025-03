Dorival diz que Seleção terá seis mudanças e Matheus Cunha titular para enfrentar a Argentina 

Técnico tem quatro desfalques e faz mais duas trocas por opção para o clássico desta terça-feira, às 21h, no Monumental de Núnez.

O técnico Dorival Júnior confirmou que realizará seis mudanças na seleção brasileira para o clássico contra a Argentina, nesta terça-feira, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires, às 21h. Serão quatro trocas forçadas por desfalques e mais duas por opção.

Saem da equipe Alisson e Gerson, cortados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, além de Vanderson e João Pedro, barrados por Dorival. No lugar deles entram Bento, André, Murillo, Joelinton, Wesley e Matheus Cunha.

Essa formação foi esboçada no treino do último domingo. Na ocasião, Dorival testou Savinho entre os titulares. Porém, nesta segunda ele afirmou que o ataque terá Matheus Cunha: “Temos quatro mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo duas para a abertura da partida. O Matheus Cunha que está entrando na função do João (Pedro) e o Wesley na função do Vanderson. Os demais foram em razão de perdas que tivemos na última apresentação. Com seis possíveis mudanças, tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito.”

Assim, o Brasil deve ir a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

O técnico explicou o que espera de Matheus Cunha diante dos argentinos: “O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, de meia-atacante, de segundo atacante… vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação. Eu espero que a gente tenha um jogo que flua com um pouco mais de naturalidade no jogo de amanhã.”

Ciente da rivalidade envolvida na partida, Dorival tentou baixar a temperatura do confronto: “Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentando buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições. Sendo sendo respeitados com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo onde teremos 22 grandes atletas do futebol mundial. Aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas.”

A Argentina lidera as Eliminatórias com 28 pontos, sete a mais do que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.

*Com informações do ge