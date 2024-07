Invicta, Argentina é bicampeã consecutiva da Copa América ao bater Colômbia

Lautaro Martínez fez 1 a 0 na prorrogação e argentinos ficaram com o título

A Argentina se sagrou bicampeã consecutiva da Copa América – 2021/24, invicta, na madrugada desta segunda-feira ao derrotar a Colômbia por 1 a 0, aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, gol de Lautaro Martínez no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A dobradinha albiceleste não acontecia desde 1991/93.

O time de Messi e Companhia foi campeã com cinco vitórias e um empate. Ganhou na fase de grupos, Canadá, Chile e Peru. A equipe de Lionel Scaloni avançou apenas nos pênaltis contra o Equador nas quartas-de-final, e na semifinal repetiu o 2 a 0 sobre o Canadá.

Essa foi a 16ª conquista dos argentinos, que se isolaram na liderança do torneio, como a maior vencedora da competição, na frente do Uruguai. Vale lembrar que a Argentina é a última campeã da Copa do Mundo-2022. O jogo também marcou a despedida de Dí Maria com a seleção Argentina.

Já a Colômbia tentava conquistar o segundo caneco e encerrar um jejum de 23 anos sem um título de expressão. O único título histórico e inédito dos colombianos aconteceu em 2001 quando venceram o México.

A equipe do treinador Néstor Lorenzo perdeu uma invencibilidade de 28 partidas. Até chegar ao vice-campeonato, a Colômbia estava invicta e se classificou em primeiro lugar no Grupo D, e garantiu a liderança ao empatar com o Brasil na terceira rodada. Nas quartas de final, goleou sem dificuldade o Panamá, por 5 a 0, e depois superou o Uruguai por 1 a 0 na semifinal, mesmo atuando com um jogador a menos em todo o segundo tempo.

Tumulto atrasa decisão

Nem tudo foi festa na final da Copa América. Por decisão da Conmebol, a decisão, que estava programada para às 21 horas, foi adiada em 1 hora e 15 minutos, já que alguns torcedores tentaram invadir o estádio sem ingresso. A confusão se instaurou e a polícia interveio. Várias pessoas foram detidas e alguns até tiveram ferimentos leves. Os portões do estádio, para entrada de torcedores e imprensa, ficaram fechados por 15 minutos.

Show de Shakira no intervalo

A final da Copa América contou com a apresentação da cantora Shakira. A colombiana foi a grande atração no intervalo, na festa de encerramento do torneio.

O jogo

A primeira etapa foi bem disputada pelas duas seleções, mas foi a Argentina quem pressionou primeiro com Julián Álvarez no primeiro minuto. A Colômbia não deixou pra trás e foi quem criou as melhores oportunidades, principalmente em jogadas que saíram dos pés de James Rodriguez. Em uma delas, Córdoba, da entrada da área, até carimbou a trave.

A resposta do rival chegou através de uma boa triangulação de Di Maria e Messi, que chapou de primeira e a bola resvalou em Álvarez. Para finalizar, tanto os argentinos quanto os colombianos tentaram abrir o marcador, sem sucesso.

Na segunda etapa, a Colômbia que teve a iniciativa da partida, conseguiu a sua primeira chance real com Santiago Arias, que bateu cruzado e levou grande perigo e depois foi a vez de Davinson Sanchez. A resposta da argentina veio com Di Maria, que bateu rasteiro e o goleiro Vargas espalmou.

Contundido no tornozelo direito, Messi, ovacionado pela torcida, deixou o campo, aos 20 minutos substituído por Nicolás Gonzáles. O camisa 10 não aguentou e chorou desesperadamente no banco de reservas.

A Argentina até marcou gol com Nico González, aos 30 minutos, mas o bandeirinha anulou a jogada alegando impedimento.

Na prorrogação, Nico González chutou de primeira, e o goleiro colombiano defendeu. E as duas equipes, mesmo exaustas, foram pra cima. No segundo tempo, aos 7 minutos, Lo Celso tocou para Lautaro Martínez, que livre, finalizou e a bola entrou no canto direito, fazendo o gol do título.