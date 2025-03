Colisão deixa três pessoas feridas na Rodovia Péricles Bellini 

Apesar do susto, ninguém corre risco de morte. Acidente ocorreu no trevo de acesso à Álvares Florence/SP.

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão seguida de capotamento na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no trevo de acesso à Álvares Florence/SP, na tarde deste domingo (23.mar).

De acordo com o registro policial, o acidente envolveu um Fiat/Pálio e um Ford/Fiesta. As circunstâncias que levaram à batida ainda são investigadas, mas o impacto foi tão forte que o Fiesta chegou a capotar.

Em seguida, unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. Três pessoas ficaram feridas, porém, nenhuma delas corre risco de morte.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e deve apontar as possíveis causas do acidente.