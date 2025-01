Dois homens são presos após furtar laranja em propriedade rural 

Dupla foi surpreendida pela Polícia Ambiental com 15 sacos de laranja, totalizando aproximadamente 450 kg do produto furtado, na zona rural de Jales/SP.

Dois homens foram presos por furto de aproximadamente 450 kg de laranja na noite desta segunda-feira (13.jan), na zona rural de Jales/SP.

De acordo com o apurado, uma equipe de Atividade Delegada Ambiental realizava patrulhamento pelo município, quando foi acionada após um morador da região denunciar furtos de laranja em sua propriedade, especialmente durante o período noturno.

Ainda conforme apurado, a equipe policial deslocou-se até a estrada rural Córrego do Café, onde o morador informou que vários sacos contendo laranja estavam sendo deixados às margens da estrada. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram os sacos de laranja, alguns já posicionados na margem da via e outros dentro da propriedade, o que levantou suspeitas de que o furto estava em andamento.

Em seguida, quando a equipe se posicionou nas proximidades, um veículo de pequeno porte parou nas imediações e uma pessoa, posteriormente identificada como G.F.C., desceu do carro e se dirigiu para o local onde estavam os sacos de laranja. Ao ser abordado pelos policiais, ele não portava nenhum objeto ilícito, mas, enquanto a abordagem acontecia, o outro ocupante do veículo fugiu rapidamente. Em seguida, outro carro se aproximou com as luzes apagadas e parou no mesmo local, o que reforçou as suspeitas dos policiais.

Neste momento, foi realizada uma nova abordagem, e o condutor do segundo veículo, identificado como I.L.S.G., foi revistado, mas nada de irregular foi encontrado. Questionado, G.F.C., admitiu estar envolvido no furto das laranjas, embora não soubesse identificar o outro indivíduo que havia fugido. Já I.L.S.G., por sua vez, afirmou que seu carro estava com problemas e que parou no local ao ver os sacos de laranja, sem saber de qualquer crime.

Com base na ação suspeita dos dois indivíduos e nas informações fornecidas pelo proprietário da propriedade rural, que havia monitorado veículos estranhos na área, a Polícia Militar conduziu ambos à Central de Polícia Judiciária de Jales, juntamente com o veículo e os 15 sacos de laranja. O Delegado de Polícia, Dr. Renan Ongaratto de Andrade, ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, com agravantes de ocorrência durante o repouso noturno e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

O proprietário do laranjal compareceu à delegacia e teve os produtos restituídos. A Polícia Civil apreendeu o veículo. Os acusados foram autuados e permaneceram à disposição da Justiça.

