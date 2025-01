Falece Josué Donizete da Silva, o “Doni” 

Faleceu em sua residência na manhã desta terça-feira (14.jan), aos 68 anos, vítima de um infarto fulminante, Josué Donizete da Silva, o “Doni”. Ele deixou a esposa Solange Madona e as filhas: Marielle Louise Pradella Silva e Larissa Beatriz Pradella Silva; os irmãos: Carlos Roberto da Silva, Célia Maria da Silva Oliveira e Fátima Suely da Silva (in memoriam). Engenheiro Eletricista aposentado, atualmente atuava na área de Energia Solar. De religião Espírita, pertenceu ao quadro associativo do Lions Clube Abílio Calille. Seu corpo será velado hoje das 17h às 22h no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para amanhã (15), às 10h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

