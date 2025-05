Docente e egressa do curso de Nutrição da Unifev publicam artigo em revista científica

Artigo sobre nutrição comportamental no tratamento de distúrbios alimentares foi desenvolvido por Luciane Breseghelo Fiel Silva, sob orientação da Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes.

A docente e coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes, e a egressa Luciane Breseghelo Fiel Silva, formada em dezembro de 2023, tiveram um artigo científico publicado na RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, periódico de destaque voltado à divulgação de produções acadêmicas em diversas áreas do conhecimento.

Intitulado “Tipos de Técnicas da Nutrição Comportamental no Tratamento de Distúrbios Alimentares: Uma Revisão de Literatura”, a pesquisa tem como foco principal a abordagem da nutrição comportamental no enfrentamento de distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar periódica. O estudo revisa as principais técnicas utilizadas por profissionais da área para promover uma relação mais saudável e consciente com a alimentação, destacando práticas como o comer intuitivo, o mindfull eating (alimentação consciente) e intervenções multidisciplinares.

Segundo as autoras, a nutrição comportamental vem se consolidando como uma ferramenta fundamental no cuidado integral da saúde, indo além da contagem de calorias e restrições alimentares. “Essa abordagem respeita os sinais de fome e saciedade, promove o resgate do prazer em comer e contribui de forma efetiva para a prevenção e o tratamento de transtornos alimentares”, destacou Luciane.

De acordo Letícia, os padrões estéticos impostos pela sociedade têm um papel significativo no desenvolvimento de comportamentos alimentares disfuncionais. “A pressão por um corpo magro leva muitas pessoas a adotarem práticas prejudiciais à saúde física e mental. Nesse contexto, as técnicas da nutrição comportamental se mostram eficazes ao promoverem o resgate da intuição alimentar e da atenção plena, favorecendo não apenas a recuperação nutricional, mas também o bem-estar emocional e social do indivíduo”, concluiu.