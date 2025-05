1º Campeonato Regional de Futebol Masters começa neste domingo 

O campeonato amador de veteranos é composto por oito equipes e tem abertura marcada para às 8h, no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, conhecido como Campo da Ferroviária.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga realiza o 1º Campeonato Regional de Futebol Masters de Votuporanga 2025 que terá abertura neste domingo (18.mai). As partidas ocorrerão sempre no Complexo Esportivo “Faies Habimorad” – conhecido como Campo da Ferroviária, no bairro Estação. A abertura está marcada para às 8h.

Oito equipes estão inscritas para participar do campeonato amador de veteranos, sendo cinco de Votuporanga e três de São José do Rio Preto. Neste domingo, a primeira partida começa às 8h15 e a segunda, às 10h.

O Campeonato Veteranos de Futebol de campo é voltado para atletas amadores com idade acima de 40 anos. O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, explicou que esta é uma importante iniciativa que valoriza os atletas amadores com mais de 40 anos, proporcionando a eles a oportunidade de continuar praticando esporte, promovendo saúde, integração e o espírito de equipe: “Nosso compromisso é garantir que esses jogadores tenham um espaço de qualidade para competir e se divertir”, destacou.

Nesta edição, o homenageado será o atleta Nilson Alves de Oliveira, que dedicou sua vida ao futebol em Votuporanga. Ele foi jogador que disputou pela A.A. Votuporanguense (1979); Aliança Futebol Clube (Votuporanga 1980); CAFUC (Cardoso 1981) e Juventude Esporte Clube (Campeão 1990) e que também passou pelos times Aliança Futebol Clube e CAFUC.

Todos os jogos são promovidos com portões abertos.