Docente de Arquitetura da Unifev participa de colóquio na USP em São Carlos

Pesquisadora integra grupo que estuda o planejamento urbano na América Latina.

A docente do curso de Arquitetura da Unifev, Profa. Dra. Janaina Andréa Cucato, participou do Colóquio “Planejamento no Brasil e América Latina” nos dias 19 e 20 de agosto no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP- Câmpus São Carlos.

O colóquio consiste numa troca de experiências realizadas entre 3 grupos de pesquisadores da USP de São Carlos e São Paulo, que estudam em potencial o Planejamento na América Latina. Na ocasião, a docente também representou o Urbis – grupo de pesquisa em História do Urbanismo, da Cidade e da Habitação.

Janaina apresentou a pesquisa com o tema: “Produção habitacional estatal, planejamento urbano integrado e expansão urbana no Brasil: aproximações e afastamentos”.

“As pesquisas que desenvolvo com meus orientandos de TCCs e iniciação cientifica abordam de forma mais aprofundada sobre os territórios urbano e rural, entendendo a importância das áreas rurais como espaço onde as relações sociais, econômicas e ambientais se processam. Inclusive são estudos continuados que contextualizo com os debates em sala de aula, vinculando aos de estudo de campo realizados junto com os alunos. Hoje este diálogo se estreita ainda mais com minha supervisão dos trabalhos no Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo”, reflete Janaina.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a pesquisa complementa a qualidade da formação do ensino na Instituição. “A Unifev fomenta um ambiente permanente de pesquisa e produção científica, objetivando publicação para divulgação dos resultados e disseminação dos conhecimentos. E a participação de nossos docentes e graduandos em congressos é sempre uma oportunidade de fortalecer ainda mais a visibilidade institucional da Unifev no cenário científico”.