Docente da Unifev conquista título de doutor com inovação em Engenharia Biomédica

Fernando Kendy Aoki Rizzatto recebeu subsídio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) da Unifev.

O docente da Unifev Fernando Kendy Aoki Rizzatto obteve o título de doutor em Engenharia Biomédica pela Universidade Brasil, câmpus São Paulo, recentemente. Sua tese, intitulada “Desenvolvimento de detector de baixo custo para captação e análise de séries temporais de intervalos RR”, apresenta avanços significativos para a área de cardiologia, com potencial de impacto no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.

A banca examinadora foi composta por especialistas renomados: a Dra. Laurita dos Santos, presidente e orientadora; a Dra. Carla Roberta Tim; o Dr. Mardoqueu Martins da Costa; o Dr. Rudinei Martins de Oliveira; e a Dra. Maria Teodora Ferreira. Durante a defesa, o pesquisador foi elogiado pela qualidade técnica e relevância de seu estudo.

O trabalho propôs um protótipo inovador para a análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), um parâmetro crucial para avaliar a saúde cardiovascular. “A pesquisa comparou os resultados obtidos pelo dispositivo com os de um eletrocardiograma (ECG) convencional em pacientes com diferentes condições cardiovasculares. Os resultados validaram a eficácia do protótipo em captar e analisar intervalos RR e VFC, mostrando forte correlação com os métodos tradicionais, o que o torna uma alternativa promissora e acessível para uso clínico”, explicou Rizzatto.

Emocionado, o docente descreveu a conquista como um marco em sua trajetória acadêmica e profissional. “O alívio foi instantâneo, seguido por um grande orgulho e gratidão. Essa realização é a prova de que o esforço valeu a pena e que contribuí positivamente para minha área de pesquisa”, afirmou.

O estudo contou com o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) do Centro Universitário de Votuporanga, que concede bolsas aos professores, com o intuito de incentivar as formações e progressões acadêmicas fortalecendo e estimulando a produção científica na Instituição.