Tanabi vence o Força e Luz na segunda rodada da Copinha

Resultando mantém o Tanabi vivo na competição e agora decide a classificação nesta quinta-feira (9), às 15h, contra o Santa Cruz, no Estádio Alberto Victolo.

O Tanabi Esporte Clube conquistou uma importante vitória sobre o Força e Luz na tarde desta segunda-feira, 06 de janeiro, no Estádio Alberto Victolo, em partida válida pela segunda rodada da Copinha. Com dois gols de Gabriel e um de Arthur, o Tanabi EC garantiu os três pontos e se recupera na competição, no apito final da partida, o placar foi de 3×2 para o Tanabi.

A equipe demonstrou um futebol aguerrido e eficiente, dominando as ações e construindo o placar com belas jogadas. Gabriel, ponta se destacou ao balançar as redes duas vezes, enquanto o centroavante Arthur complementou o placar com um gol. A vitória representa um alívio e um novo ânimo para o time.

O técnico Davi Zaqueo comentou sobre a partida: “O placar do primeiro jogo deixou uma impressão muito ruim, mas sabíamos o que nossa equipe poderia entregar. Trabalhamos duro durante a semana e os jogadores mostraram dentro de campo a qualidade que possuem. Essa vitória é muito importante para a nossa caminhada na Copinha. Agora é descansar e reunir toda nossa energia nesse jogo contra o Santa Cruz”.

O resultado mantém o Tanabi vivo na competição e reforça a confiança do grupo para o próximo desafio, que será decisivo. O horário entra em campo novamente na quinta-feira, 09 de janeiro, às 15h, para enfrentar o Santa Cruz, no Estádio Alberto Victolo.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3