Gaspar é convocado a tomar posse na Câmara 

Vereador suplente herdou a cadeira de Nilton Santiago que assumiu a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, Daniel David (MDB), convocou por meio do Diário Oficial do Município, o 1° suplente do MDB, Gilmar Aurélio, o Gaspar, a tomar posse do cargo de vereador.

Conforme noticiado pelo Diário, Gaspar herdou a cadeira que é de Nilton Santiago, uma vez que o vereador se licenciou oficialmente da função para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

A convocação faz parte do rito necessário para que Gaspar ocupe a cadeira. Desta forma, no último dia 1°, Nilton Santiago tomou posse do cargo de vereador e agora se licenciou. E agora o suplente foi convocado para assumir o posto. O juramento deve ocorrer na primeira sessão do ano, prevista para o dia 27 de janeiro, quando termina o recesso.

Para Gaspar, eleito com 605 votos, essa não será a primeira oportunidade na Câmara, uma vez que ele já ocupou a função de vereador em Votuporanga em cinco legislaturas anteriores.

