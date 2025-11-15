Seleção brasileira fecha preparação para enfrentar Senegal 

Éder Militão será a principal novidade de Carlo Ancelotti no amistoso deste sábado, às 13h, no estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra.

A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar Senegal, em amistoso neste sábado, às 13h (de Brasília). O último treino foi realizado no estádio do Arsenal, palco da partida em Londres, na Inglaterra.

Para evitar desgaste físico, a comissão técnica de Carlo Ancelotti comandou um trabalho de menor intensidade. A atividade foi aberta para amigos, familiares e convidados de jogadores.

A escalação do Brasil para esse jogo foi esboçada ao longo da semana. A principal novidade é a utilização de Éder Militão como lateral-direito, em busca de maior solidez defensiva.

Se nenhum imprevisto acontecer, a Seleção irá a campo com: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.

A formação é muito parecida com a utilizada por Ancelotti na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, no mês passado. As mudanças são: Ederson no lugar de Bento; Marquinhos na vaga de Vitinho, com Militão indo da zaga para a lateral; e Alex Sandro substituindo Douglas Santos.

O estádio do Arsenal estará lotado neste sábado, com expectativa de 60 mil pessoas presentes.

Depois do amistoso contra Senegal o Brasil enfrentará a Tunísia, terça-feira, em Lille, na França.

*Com informações do ge