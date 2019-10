Homem de Votuporanga perde R$ 900 em golpe de falso parente

Um morador de Votuporanga, de 32 anos, caiu em um golpe de estelionato ao receber uma ligação de um falso parente, alegando que estava a caminho de Rio Preto, no entanto, o veículo havia quebrado na rodovia. O caso foi registrado nesta terça-feira na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência quando recebeu a ligação de um homem, que alegava que era seu primo, que estava a caminho de Rio Preto e que seu veículo havia quebrado na rodovia 153 e estava parado em um posto de combustíveis.

Conforme consta na ocorrência, o suspeito ainda disse que ligou para a seguradora solicitando ajuda, porém, seu celular estava sem crédito para efetuar nova ligação e pediu que a vítima entrasse em contato com a empresa para saber se o socorro estava a caminho.

A vítima disse que entrou em contato com o telefone fornecido pelo suposto primo e conversou com o representante da seguradora. Na ligação, o morador de Votuporanga foi informado de que a ajuda estava no local e que era necessário ligar para o parente e afirmar que o pagamento deveria ser feito em dinheiro ou deposito.

De acordo com o boletim, a vítima entrou em contato novamente com o golpista, que afirmou que o conserto ficaria em R$ 1.900, porém precisava de R$ 900 emprestado já que apenas possuía R$ 1 mil para o pagamento.

O morador de Votuporanga contou que efetuou o depósito na conta fornecida pelo estelionatário. Após, concluir a operação, a vítima entrou em contato com um familiar e foi informado de que seu primo estava viajando, percebendo que havia caído em um golpe.

O boletim de ocorrência foi registrado como estelionato e o caso será encaminhado para a investigação policial.