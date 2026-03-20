Casal é preso suspeito de torturar sobrinha por um ano em fazenda 

Prisão ocorreu nesta quinta-feira (19) em Riolândia/SP e apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP. Vítima relatou à polícia que era agredida e humilhada pela tia há um ano.

Um casal foi preso suspeito de torturar a sobrinha de 12 anos, encontrada com ferimentos no corpo e sinais de desnutrição, na noite desta quinta-feira (19.mar), em Riolândia/SP. Conforma a Polícia Civil, a suspeita é que ela fosse agredida há pelo menos um ano com socos e pedaços de pau pela tia.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia, o Conselho Tutelar do município recebeu, na terça-feira (17), denúncia anônima de que a adolescente estaria sofrendo maus-tratos dos tios na fazenda onde mora. No local, a tia informou que a adolescente estaria na casa da avó.

Ao ser contatada pelos conselheiros, a avó, por sua vez, negou a informação, o que levantou suspeitas. O conselho acionou então a Polícia Militar.

Novamente na fazenda, conselheiros e policiais localizaram a menina, escondida. De acordo com a delegacia de Riolândia, a vítima estava com lesões diversas e sinais de desnutrição.

A investigação apontou que a menina era agredida com socos, chutes e até golpes com objetos, como cabos de vassoura, pela tia. O tio, por sua vez, foi considerado omisso. Em depoimento à polícia, a própria adolescente confirmou que era agredida e humilhada pela tia há um ano.

A adolescente foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde passou por atendimento médico, e, depois, encaminhada para um abrigo. Os tios foram presos temporariamente por tortura, após o mandado de prisão da Justiça. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP.

Ainda segundo o apurado, a adolescente estava sob os cuidados dos tios porque o paradeiro da mãe é desconhecido. No registro de nascimento, não consta informações do pai.