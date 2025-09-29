Atleta de Votuporanga conquista medalhas no Pan-americano de Beach Tennis  

Pietro Mota trouxe para casa medalhas de ouro e de bronze no Pan-americano de Beach Tennis, disputado em Caraguatatuba/SP, uma das maiores competições das Américas.

Votuporanga brilhou no cenário esportivo internacional com a conquista do jovem atleta Pietro Mota, que trouxe para casa medalhas de ouro e de bronze no Pan-americano de Beach Tennis, realizado em Caraguatatuba, no litoral paulista, na última semana. O evento é considerado uma das maiores competições das Américas e, pela quinta vez, teve o Brasil como sede, reafirmando o protagonismo nacional na modalidade.

Com apenas 14 anos, Pietro integra o projeto Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, que apoia talentos locais. Ele conquistou o 1º lugar na categoria mista 14 anos, ao lado de Alexia Grigolletto, e o 3º lugar na categoria masculina 14 anos, com Diego Gelio. Ao longo do ano, o atleta percorreu diferentes estados, como Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, acumulando experiências que resultaram em mais títulos. Atualmente, Pietro já soma 19 conquistas em diversas categorias, incluindo solo, misto e dupla.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou a importância do resultado: “Essa vitória reforça a seriedade dos investimentos que temos feito no esporte votuporanguense. Pietro é exemplo de talento aliado à dedicação, e ter o apoio da Prefeitura por meio do Bolsa Atleta mostra como acreditamos no futuro dos nossos jovens esportistas.