DISE estoura ‘armazém’ da droga em Votuporanga 

V.C.T., de 33 anos, apontado como guardador de entorpecentes, foi preso por tráfico de drogas. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e “Dry Ice”, avaliadas em aproximadamente R$ 570 mil.

Uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, prendeu, na tarde desta quinta-feira (5.mar), um indivíduo de 33 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, V.C.T., que já era monitorado por policiais civis da DISE, foi preso na Rua Sergipe, na área central da cidade. Ele é apontado como suspeito de armazenar entorpecentes para fins de tráfico de drogas.

A operação ocorreu após policiais civis intensificarem ações de inteligência voltadas à identificação de locais utilizados para armazenamento de grandes quantidades de drogas em Votuporanga. Tal direcionamento investigativo decorreu do aumento de prisões relacionadas majoritariamente em traficantes eventuais e vendedores de ‘varejo’, o que indicava a existência de pontos logísticos superiores responsáveis pelo abastecimento da cidade e da região.

Ainda segundo o apurado, durante monitoramentos contínuos a uma residência situada em Votuporanga, os agentes notaram indicadores compatíveis com local de guarda de drogas, embora não houvesse indícios de comercialização direta no endereço. Entretanto, possíveis dúvidas do uso prático do local foram sanadas após a DISE receber informações privilegiadas indicando que o morador do imóvel, identificado como V.C.T., teria recebido significativa remessa de entorpecentes.

Em seguida, equipes da DISE deflagraram ações simultâneas, no imóvel alvo e no local de trabalho do suspeito. Durante a abordagem, V.C.T., contou que havia grandes quantidades de drogas armazenadas em seu quarto.

Já pelo local, o suspeito abriu seu quarto, que fica do lado de fora da casa, aos fundos, e livremente indicou onde estava armazenado o entorpecente. Ao todo, foram apreendidos: cinco tijolos de cocaína, além de meio tijolo e um pedaço grande da mesma droga; 10 placas de maconha tipo “Flor Colombiana” e outros dois pacotes grandes da mesma droga; 19 tabletes de “Dry Ice” (maconha gourmet, com alto teor de THC e supervalorizada no mercado); uma balança de precisão; um cutelo utilizado para fracionamento e um aparelho celular.

Ainda segundo o apurado, os tipos de droga apreendidos possuem alto valor de mercado, sendo que o valor total estimado seria de aproximadamente R$ 570 mil, caso tivesse sido fracionada e traficada à usuários.

A ocorrência foi apresentada na DISE, onde V.C.T., foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo colocado à disposição da Justiça. Os entorpecentes, o telefone celular e demais objetos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para Laudo Pericial.