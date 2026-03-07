Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Floreal

Conforme a Polícia Militar, o incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (6). Três pessoas estavam na aeronave; uma delas sofreu ferimentos leves.

Um avião de pequeno porte, de matrícula PT-RHR, fez um pouso forçado na zona rural de Floreal/SP na tarde desta sexta-feira (6.mar).

Segundo a Polícia Militar, o piloto e dois passageiros estavam na aeronave no momento do incidente. Um dos homens sofreu ferimentos leves e os outros dois estão fora de perigo. As identidades não foram reveladas pela polícia.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) — órgão ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a perícia no local.

Conforme apurado, o piloto usou a pista de terra de uma fazenda para fazer a manobra de emergência.

Até a última atualização desta reportagem, as causas do pouso forçado e os locais de partida e destino da aeronave não haviam sido divulgadas.