Polícia investiga suspeita de maus-tratos contra crianças em creche de Buritama

O boletim de ocorrência foi registrado nesta quinta-feira (5) como maus-tratos contra menores. Prefeitura diz que afastou duas funcionárias suspeitas.

A Polícia Civil vai investigar a denúncia de maus-tratos contra crianças em uma creche municipal de Buritama/SP.

A suspeita começou depois que a mãe de um bebê, de um ano e onze meses, solicitou o registro de um boletim de ocorrência, alegando que recebeu a informação de que as funcionárias do local teriam praticado abusos contra o filho dela dentro da instituição de ensino.

Em depoimento, a mãe informou que as câmeras de segurança do local registraram o bebê sendo puxado pelo braço e colocado para fora da sala, sob sol forte, como forma de castigo. Em nota, a Prefeitura de Buritama informou que instaurou um processo administrativo para investigar o caso e afastou as funcionárias investigadas.

O delegado responsável pelo caso informou à reportagem que a suspeita é de que duas crianças tenham sido vítimas. Segundo ele, duas funcionárias são investigadas.

As gravações das câmeras não foram divulgadas pela polícia. O boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (5.mar) como maus-tratos contra menores.

