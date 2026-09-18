Suspeito de importunação sexual contra mulheres usando disfarce feminino em moto é preso em Rio Preto 

Segundo a Polícia Civil, homem usava motocicleta e roupas femininas durante abordagens na Região Norte de Rio Preto. Celular e peças de roupas de mulheres foram apreendidos.

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão preventiva de um homem, de 45 anos, nesta sexta-feira (18.set), em São José do Rio Preto/SP. A ação foi realizada no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo do 4º e 6º Distritos Policiais sobre ocorrências envolvendo mulheres em ruas e vias públicas da Região Norte do município.

O trabalho investigativo teve início após a unidade policial receber informações sobre diferentes abordagens que teriam ocorrido ao longo dos últimos meses.

Durante as diligências, os investigadores colheram depoimentos de vítimas e testemunhas e analisaram imagens obtidas por câmeras de monitoramento, além de outros elementos reunidos durante a apuração. O trabalho permitiu chegar à identificação de um suspeito.

Com base nas informações levantadas, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado e pela expedição de mandado de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas e cumpridas na manhã desta sexta-feira.

Durante as buscas, os policiais apreenderam um aparelho celular e peças de roupas femininas que, segundo a investigação, podem estar relacionadas aos fatos apurados.

Todo o material recolhido será analisado pela Polícia Civil e poderá fornecer novos elementos para o inquérito, inclusive para verificar a eventual participação do investigado em outras ocorrências.

Com o cumprimento da ordem judicial, o homem permaneceu à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias dos casos e concluir a apuração sobre a atuação atribuída ao investigado.