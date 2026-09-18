DIG de Fernandópolis investiga golpe de R$ 100 mil contra idoso e cumpre mandados em Rio Preto 

Polícia Civil apura esquema de estelionato eletrônico no qual criminosos se passaram por representantes de instituição financeira; dinheiro teria sido transferido para contas de um casal e convertido em criptomoedas.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis/SP cumpriu, nesta quinta-feira (17.set), mandados de busca e apreensão em uma empresa e em um condomínio residencial de luxo em São José do Rio Preto/SP. A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de estelionato eletrônico que causou prejuízo estimado em R$ 100 mil a um idoso de 74 anos, morador de Fernandópolis.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada por golpistas por meio do WhatsApp. Durante as conversas, os criminosos se apresentaram falsamente como representantes de uma instituição financeira e informaram que existiria uma irregularidade na conta bancária do idoso relacionada a um suposto empréstimo.

Por meio de falsas informações, a vítima teria sido convencida a realizar transferências bancárias sob o argumento de que as operações seriam necessárias para estornar a suposta transação irregular. Ao seguir as orientações dos criminosos, o idoso acabou sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil.

Dinheiro teria sido convertido em criptomoedas

No decorrer das investigações, policiais civis rastrearam as movimentações financeiras e chegaram às contas bancárias de uma empresária e do companheiro dela, ambos moradores de São José do Rio Preto.

Conforme a apuração, os valores recebidos nessas contas eram posteriormente convertidos em criptomoedas e repassados a outros integrantes do suposto esquema. A investigação trabalha com a hipótese de que esse procedimento era utilizado para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A partir dos elementos reunidos no inquérito, a Polícia Civil solicitou à Justiça autorização para realizar buscas em endereços relacionados aos investigados.

Durante o cumprimento dos mandados, equipes da DIG apreenderam equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia e análise investigativa. O material poderá auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos e no esclarecimento da estrutura utilizada para a movimentação dos recursos.

A investigação também busca rastrear o dinheiro e identificar meios para uma eventual restituição dos valores à vítima.

O inquérito prossegue para determinar a responsabilidade de cada envolvido e identificar outros integrantes que possam ter participado do esquema de estelionato eletrônico.