Deputado Carlão Pignatari participa da abertura da 15ª edição do FLIV e celebra trajetória cultural de Votuporanga 

Evento literário reúne autoridades, artistas e público em uma noite marcada por homenagens, memória histórica e incentivo à cultura.

A 15ª edição do FLIV – Festival Literário de Votuporanga foi aberta oficialmente em uma emocionante cerimônia que reuniu autoridades, artistas, escritores e amantes da cultura. Realizado na noite da última sexta-feira, 8 de agosto, o evento reafirma sua importância como um dos maiores festivais literários do interior paulista.

O deputado Carlão Pignatari destacou o orgulho em ver o festival crescer e se consolidar: “O FLIV é mais do que um evento. É um encontro com a arte, a literatura e a criatividade, que movimenta a cidade, fortalece nossa identidade e inspira novas gerações”, afirmou. Ele parabenizou o prefeito Jorge Seba, a secretária municipal de Cultura, Janaína Silva, e toda a equipe pela dedicação na organização desta edição.

Carlão fez questão de cumprimentar a secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, além de prestigiar os homenageados da noite, com destaque para Cibeli Moreti, reconhecida por sua contribuição à cultura local. A homenagem foi concedida pela Câmara Municipal de Votuporanga.

Cibeli já integrou a equipe do deputado Carlão Pignatari, período em que contribuiu de forma significativa para projetos e ações voltadas à valorização da cultura regional. Hoje, ocupa posição de destaque como um dos principais nomes da cultura no Estado de São Paulo, sendo referência pela sua capacidade de articulação, visão estratégica e compromisso com a promoção artística e literária. Sua trajetória é exemplo de dedicação e de como o trabalho em prol da cultura pode transformar realidades e fortalecer a identidade de uma comunidade.

O parlamentar também agradeceu o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da secretária Marília Marton e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela liberação dos recursos necessários para a realização do FLIV. Segundo o deputado Carlão, este suporte é fundamental para que eventos dessa magnitude sejam viabilizados, permitindo acesso gratuito a atividades culturais de qualidade e fortalecendo a economia criativa da região.

Ele ainda recordou o papel do ex-prefeito Junior Marão, que inaugurou o festival em sua gestão, e ressaltou sua própria trajetória como incentivador da leitura quando, como prefeito, criou a Feira do Livro, precursora do FLIV.

O parlamentar aproveitou para relembrar a conquista de recursos que possibilitaram a construção do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, espaço que hoje abriga o Museu, a Biblioteca Municipal e os principais eventos culturais do noroeste paulista. “Investir em cultura é investir em educação, em cidadania e no futuro da nossa cidade”, reforçou.

A programação da 15ª edição do FLIV inclui palestras, oficinas, apresentações musicais, peças teatrais e encontros com autores, reunindo talentos locais e nomes de projeção nacional. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, reforçando o caráter democrático e acessível do evento.

Além de promover a arte e a literatura, o festival estimula a economia criativa, atrai turistas e coloca Votuporanga em evidência no cenário cultural brasileiro. o Deputado Carlão encerrou sua fala com um convite à população: “O FLIV é motivo de orgulho para todos nós. Venha prestigiar, participar e se inspirar. Cultura é a base de uma sociedade mais justa e desenvolvida”.