Conteúdo de mídias digitais será ensinado em capacitação da Unifev

Curso é destinado a preparar empresas e profissionais autônomos; inscrições já estão abertas no site da Instituição.

A Unifev, por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para a capacitação “Como criar conteúdo para as mídias digitais”. O curso será realizado dos dias 16 a 24/9, a partir das 19h, de forma on-line (plataforma Teams).

O treinamento será ministrado pela especialista Isabela Jardinetti com o objetivo de preparar as empresas e profissionais autônomos para utilizarem as mídias digitais na divulgação de seus negócios, utilizando as ferramentas disponíveis em cada rede.

De acordo com a coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, o workshop é aberto às comunidades interna e externa. “O treinamento é uma oportunidade que pode ajudar alunos de todos os cursos em suas áreas de atuação profissional, bem como empreendedores e prestadores de serviços que buscam expandir suas atividades utilizando os recursos digitais”, explicou.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/ conteudomidias, até o dia 10/9. O valor do investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até cinco vezes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.