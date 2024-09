Diocese de Votuporanga se prepara para celebrar o Dia Nacional da Juventude

Evento é gratuito e acontecerá no dia 27 de outubro, das 8h às 17h, na estância KRIK, celebrando a importância dos jovens.

A Diocese de Votuporanga por meio do Setor Juventude, realizará em outubro o DNJ – Dia Nacional da Juventude. O evento acontecerá no dia 27, das 8h às 17h, na estância KRIK, celebrando a importância dos jovens na sociedade e os conduzindo para uma experiência com Jesus Cristo. O evento é totalmente gratuito e não é preciso se inscrever.

O DNJ conta com momentos de pregação, música, animação e terá praça de alimentação. “O evento tem como marco levar o jovem para o primeiro encontro com Jesus, chamando as pessoas à conversão, despertando o Evangelho no coração e fomentando a busca pela santidade. Para este ano teremos grandes nomes do meio católico, com atrações imperdíveis e conhecidas nacionalmente, como Marcos Natan, da comunidade Colo de Deus, e em breve anunciaremos novas atrações”, destaca o coordenador do Setor Juventude, Kaio Macedo.

Para o Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, a oportunidade é de unidade e comunhão entre a juventude católica. “O evento reúne jovens já envolvidos em suas comunidades, mas também jovens que ainda necessitam de uma experiência com o Senhor, favorecendo que juntos possam caminhar na mesma direção, que é a concretude do Reino de Deus. Por isso, convido e convoco toda a juventude da Diocese para participar deste momento”.

Novidades sobre o Dia Nacional da Juventude podem ser conferidas pelas redes sociais da Diocese de Votuporanga e Setor Juventude.

