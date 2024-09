PRF apreende 480 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-153 

O caso ocorreu na terça-feira (24), no trecho de São José do Rio Preto/SP. O motorista da carreta bitrem disse aos policiais que saiu do Paraguai, mas não revelou qual seria o destino final do trajeto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta bitrem carregada com 480 mil maços de cigarro contrabandeados na Rodovia Trasnbrasiliana (BR-153), na tarde desta terça-feira (24.set), em São José do Rio Preto/SP. O motorista de 45 anos foi preso em flagrante.

De acordo com a PRF, durante a abordagem o condutor do veículo confessou que saiu do Paraguai e que receberia o valor de R$ 2,5 mil pelo transporte, porém não revelou qual seria o destino final do trajeto.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto e vai ser investigado.

