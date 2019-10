Baile Regional da Melhor Idade será no dia 19 de outubro em Valentim Gentil

No dia 19 de outubro, dez cidades da região se reunião em Valentim Gentil para o Baile do Consórcio Intermunicipal. A festa será realizada no Salão do Minoro a partir das 20h. A animação ficará por conta do Conjunto Alma Serena, de Jales.

O evento conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Valentim Gentil. Participarão as seguintes cidades: Mira Estrela, Meridiano, Parisi, Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Pontes Gestal, Cardoso, Riolândia, além de Valentim Gentil.

“As pessoas que frequentam o grupo da melhor idade em Valentim Gentil são muito animados, e têm o apoio da prefeitura. Sabemos como é importante um momento de lazer. O baile regional é uma excelente opção de entretenimento”, disse o prefeito Adilson Segura.

“Agradecemos o apoio do Prefeito Adilson Segura e de convidamos a toda população para participar com a gente”, disse a coordenadora do grupo Lindonice Rosa Oliveira.