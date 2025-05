DIG Votuporanga e TOR prende grupo de venezuelanos especializado em furto de farmácias 

Desde a última quinta-feira, 22, a DIG de Votuporanga passou a investigar crimes de furto de medicamentos de alto valor ocorridos na cidade, em farmácias de grandes redes.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os investigadores iniciaram diligências visando identificar os autores e veículos envolvidos por meio das câmeras de segurança.

Durante as investigações, o veículo utilizado pelos autores foi identificado, tratando-se de um veículo FIAT/SIENA, de cor preta, com placas de Diadema-SP.

Após a identificação do veículo, também foi identificado que autores estavam se hospedando em Mirassol-SP. Desta forma, os policias concentraram as diligências em hotéis e pensões de Mirassol-SP, sendo que, o veículo acabou sendo localizado em um hotel existente no centro daquela cidade.

Após observação velada, na manhã de hoje, foi possível constatar quando o veículo FIAT/SIENA deixava o hotel, sendo conduzido por um homem, o qual foi abordado pelos policiais civis com apoio do TOR – TÁTICO OSTENSIVO RODOVIÁRIO, sendo localizados no interior do veículo, diversos medicamentos de alto valor.

No mesmo momento, um homem e uma mulher que deixavam o hotel, a pé, que já estavam identificados pelas imagens das câmeras de segurança, também foram abordados. Uma mulher foi abordada no interior do hotel e uma outra mulher, também previamente identificada pelas imagens, foi localizada e abordada em salão de beleza próximo do hotel.

Todos os investigados foram abordados e presos pela DIG de Votuporanga com apoio do TOR.

Os cinco presos, sendo dois homens e três mulheres, são venezuelanos que tem residência em Diadema-SP, todos em situação irregular no Brasil.

Somente em Votuporanga-SP, foram furtadas cinco farmácias de rede, em apuração preliminar também foi constatar furtos em farmácias de Fernandópolis-SP e Jales-SP, mas há fortes indícios de que o grupo autuou em toda região.

Os medicamentos apreendidos são avaliados em aproximadamente 50 mil reais, mas todos itens furtados ultrapassam o valor de 100 mil reais, os quais certamente já foram repassados para receptadores.

Os presos foram encaminhados para a sede da DIG de Votuporanga, onde foram autuados por furto qualificado e associação criminosa.

Além das comunicações de praxe, também foi comunicado o Consulado da Venezuela, para que fossem tomadas as providências necessárias.

Os capturados foram encaminhados para a sede do Plantão Policial, onde passaram por audiência de custódia.