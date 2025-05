Acidentes em rodovias da região causam cinco feridos e uma morte

Dois graves acidentes foram registrados em rodovias da região neste sábado, 24. O mais grave ocorreu na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz que liga Cardoso a Riolândia. Um homem morreu e duas pessoas, uma mulher e uma criança, ficaram gravemente feridos. O segundo ocorreu no Trevo de Populina. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com informações, o acidente na rodovia Waldemar Lopes Ferraz ocorreu próximo ao presidio de Riolândia. O acidente envolveu uma picape e um caminhão canavieiro

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Polícia Militar Rodoviária e demais órgãos de segurança foram acionadas rapidamente ao local do acidente. Na picape, estava uma família – mãe, pai e um bebe que estava no banco traseiro com cadeirinha de segurança. Segundo a ocorrência, o pai que era o motorista da picape morreu no acidente. A mãe e o bebê foram resgatados e socorridas para a Santa Casa de Votuporanga.

Ainda no sábado foi registrada uma colisão transversal no trevo de Populina. O acidente envolveu também uma picape que foi atingida lateralmente pelo caminhão. O motorista da picape foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital João Veloso, em Ouroeste.

O passageiro da picape e o motorista do caminhão sofreram apenas ferimentos leves e foram atendidos no Hospital em Ouroeste. (Cidadão NET)