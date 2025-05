Jovens de Jales morrem após acidente rodoviário

Camila Freitas, de 28 anos, e Roberta Segan, de 25 anos, perderam suas vidas em acidente automobilístico na noite deste sábado, dia 24 de maio. A colisão frontal entre o carro em que elas viajavam e um caminhão ocorreu na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, no trecho entre Jales e Pontalinda, a aproximadamente 3 km do trevo de Jales.

Segundo informações, o veículo em que viajavam, um VW Gol, se chocou de frente com o caminhão e ambas morreram no local do acidente.

Camila Freitas era instrutora de Pilates e Roberta Segan atuava como operadora de logística. A notícia de suas mortes causou profunda comoção em Jales.

Informações preliminares indicam que o trecho da rodovia é de pista simples e apresenta grande fluxo de caminhões.

O velório das jovens será realizado neste domingo. O corpo de de Roberta Segan será velado a partir das 13h00 no auditório da Azizi da PIB de Jales e às 15h00 segue para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora da Paz.

Ainda não há informações do velório de Camila.