DIG prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

D.V.O., de 24 anos, conhecido como “Tum”, morador do bairro Matarazzo, é apontado também como o autor da tentativa de estupro e esfaqueamento de uma mulher, de 52 anos, na madrugada da última sexta-feira (26).

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu nesta segunda-feira (29.set), no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP, um homem de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas e estupro.

De acordo com a Delegacia Especializada, na madrugada da última sexta-feira (26), G.C.D., de 52 anos, caminhava pelo bairro Matarazzo, quando teria sido seguida por D.V.O., conhecido como “Tum”, e posteriormente atacada com golpes de faca que atingiram o tórax e seu braço.

A vítima relatou que o indivíduo tentou estuprá-la durante a abordagem violenta, porém não conseguiu e evadiu-se do local. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, “Tum”, já conhecido nos meios policiais, foi identificado como o principal suspeito, sendo alvo de um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão autorizados pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.

Nesta segunda-feira, durante a ação deflagrada pela DIG, “Tum” foi abordado nas proximidades de sua residência, no bairro Matarazzo. Já em sua residência, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram a calça e o tênis utilizados pelo suspeito durante as tentativas de estupro e de homicídio.

Ainda na ação os policiais civis apreenderam porções de cocaína, maconha, balanças de precisão, entre outros petrechos.

A ocorrência foi apresentada na sede da DIG, onde “Tum” foi ouvido e também autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça.