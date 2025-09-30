Alunos do Colégio visitam o Câmpus Centro e conversam com coordenadores da Unifev

Os estudantes exploraram o local e esclareceram dúvidas sobre as particularidades de cada profissão almejada.
Na manhã de ontem (29.set), os alunos das terceiras séries do Ensino Médio do Colégio Unifev estiveram no Câmpus Centro da Instituição. Durante a visita, tiveram a oportunidade de explorar o local e conversar com os coordenadores e professores dos cursos de graduação, esclarecendo dúvidas sobre as particularidades de cada profissão.
Os estudantes também conheceram os laboratórios das áreas de saúde e outras instalações da Unifev. A coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Carmem Silvia Rodrigues Paschoal, comentou sobre a importância do evento: “Foi um dia muito enriquecedor para os nossos alunos. Eles puderam aprender mais sobre diferentes carreiras, o que certamente contribuirá para a escolha que terão de fazer nos próximos meses com a chegada dos vestibulares”, refletiu.
A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, destacou a relevância da iniciativa para o processo de tomada de decisão dos estudantes: “Escolher uma profissão é um desafio, mas a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da Unifev e entender melhor os cursos oferecidos vai ajudar bastante nesse momento decisivo”, afirmou. “Essa experiência de imersão, junto aos coordenadores, proporciona aos estudantes uma visão mais ampla não só do curso, mas também da realidade da profissão que eles escolherão”, concluiu.