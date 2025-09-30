Alunos do Colégio visitam o Câmpus Centro e conversam com coordenadores da Unifev

Os estudantes exploraram o local e esclareceram dúvidas sobre as particularidades de cada profissão almejada.

Na manhã de ontem (29.set), os alunos das terceiras séries do Ensino Médio do Colégio Unifev estiveram no Câmpus Centro da Instituição. Durante a visita, tiveram a oportunidade de explorar o local e conversar com os coordenadores e professores dos cursos de graduação, esclarecendo dúvidas sobre as particularidades de cada profissão.