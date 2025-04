Deputado Carlão Pignatari celebra 20 anos do Instituto Novo Sinai com lideranças do interior paulista

Deputado reafirma apoio à entidade de acolhimento de dependentes químicos e destaca importância da solidariedade e do trabalho voluntário na transformação de vidas.

O deputado estadual Carlão Pignatari participou, no último sábado (5.abr), da celebração pelos 20 anos de fundação do Instituto Novo Sinai, em Valentim Gentil. A cerimônia aconteceu na sede da entidade, localizada na vicinal Manoel Barbosa dos Santos, e marcou duas décadas de trabalho dedicado ao acolhimento e recuperação de pessoas com dependência química. A convite do deputado, o evento reuniu mais de 30 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diversas cidades do interior paulista.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito anfitrião, Claudinei do Skinão, além do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e da primeira-dama Rose Seba, que, ao lado do deputado Carlão, receberam os gestores municipais e lideranças regionais. O encontro teve início com um café da manhã especial e seguiu com uma apresentação dos dados e conquistas da instituição ao longo dos anos.

O Instituto Novo Sinai foi fundado em 2005 por ex-dependentes químicos e voluntários da cidade, com o objetivo de oferecer acolhimento voluntário, tratamento humanizado e reintegração social a pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem fins lucrativos, a entidade é hoje referência na região pelo modelo de atendimento baseado no respeito, no comprometimento e na solidariedade.

“Tenho um compromisso histórico com o Novo Sinai. Fui o autor da lei que concedeu à instituição o título de utilidade pública estadual e sigo ao lado dessa causa. Aqui vemos vidas sendo reconstruídas graças ao esforço de voluntários, profissionais dedicados e do exemplo de superação dos acolhidos”, afirmou Carlão Pignatari em seu discurso.

Carlinhos Marques, fundador do Instituto, agradeceu o apoio do parlamentar e destacou a força do trabalho coletivo: “São 20 anos de muita luta e dedicação. Nosso modelo é 100% voluntário. A pessoa está aqui porque quer se recuperar.” Ele também apresentou os números de atendimentos realizados, as cidades beneficiadas e os planos para o futuro.

Ao final da solenidade, os acolhidos pela entidade emocionaram os presentes com uma apresentação musical especialmente preparada para a ocasião — um momento de sensibilidade e superação que simbolizou a esperança e o renascimento proporcionados pelo Instituto Novo Sinai.